En Dënschdeg gëtt de Shinzo Abe begruewen. De fréiere japanesche Ministerpresident gouf viru véier Deeg bei enger Walkampfmanifestatioun erschoss.

Trauerfeier am Zojoji-Tempel zu Tokio ass privat a wäert am klenge Krees ofgehale ginn. Eng ëffentlech Zeremonie ass fir méi spéit geplangt. De laangjärege japanesche Premier war e Freideg wärend enger Ried an der Stad Nara am Weste vu Japan erschoss ginn. E puer Stonne méi spéit ass de 67 Joer ale Politiker u senge Blessure verscheet. Een 41 Joer ale Mann, gëtt der Dot beschëllegt.