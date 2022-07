No senger Verurteelung zu enger liewenslaanger Prisongsstrof a Frankräich, muss sech den 32 Joer alen Abdeslam lo och engem Prozess an der Belsch stellen.

Dëst, wéinst den Uschléi am Fluchhafen an an enger Metrosstatioun, den 22. Mäerz 2016 zu Bréissel. Bei dëse goufen insgesamt 32 Mënschen ëmbruecht an 340 blesséiert. D'Dote sollen dobäi vun der nämmlechter Terrorzell organiséiert gi sinn, déi och fir d'Attentater vu Paräis den 13. November 2015 responsabel ass. 130 Mënsche sinn hei ëm d'Liewe komm, ronn 350 goufe blesséiert.

E Mëttwochmoie gouf den Salah Abdeslam aus dem Prisong Fleury-Mérogis südlech vu Paräis bei de Fluchhafe bruecht, vu wou en dunn an de Prisong Ittre 30 Kilometer vu Bréissel iwwerstallt gouf. De Prozess, dee bis Summer 2023 dauere kéint, soll den 10. Oktober lassgoen. Nieft dem Abdeslam musse sech nach 4 weider Ugeklote viru Geriicht veräntwerten.

Enn Juni gouf den Abdeslam a Frankräich zu enger liewenslaanger Prisongsstrof verurteelt. Vue dass weder hien nach de Parquet an Appell gaange sinn, ass d'Urteel rechtskräfteg.