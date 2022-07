Eng ënnert dem Numm "Grandma Wong" bekannt Hongkonger Aktivistin ass vun engem chinesesche Geriicht zu enger Prisongsstrof vun 8 Méint verurteelt ginn.

Dëst wéinst der Participatioun un illegale Versammlungen. Déi 66 Joer al Alexandra Wong hat deemno reegelméisseg u Protester vun der Hongkonger Demokratiebeweegung virun 3 Joer deelgeholl an dobäi meeschtens de brittesche Fändel geschwenkt.

De Parquet geheit der "Grandma Wong" vir, am August 2019 un zwou illegale Versammlungen deelgeholl an dobäi "beleidegend Wierder" geruff ze hunn. Den zoustännege Riichter huet d'Prisongsstrof, déi e Mëttwoch verkënnegt gouf, mat der "Stéierung vun der sozialer Uerdnung" begrënnt. Vum Alexandra Wong huet et geheescht, chinesesch Sécherheetsbeamten hätte si bal 14 Méint laang a Festland-China festgehalen, interrogéiert an zu Geständnisser gezwongen. An de leschte Jore war si schonn 2 Mol zu kuerze Prisongsstrofe verurteelt ginn.

D'chinesesch Autoritéite bauen hiren Afloss zu Hongkong zanter de pro-demokratesche Masseprotester 2019 massiv aus. Nodeems am Juli 2020 dat sougenannt Sécherheetsgesetz agefouert gouf, ass et den Autoritéiten erlaabt mat extreemer Häert géint all Aktivitéite virzegoen, déi hirer Opfaassung no déi national Sécherheet vu China menacéieren. Honnerte vun Aktiviste sinn zanterdeem verhaft ginn, vill anerer sinn an den Exil gaangen.