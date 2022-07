Nieft Spuenien a Portugal kämpft och Frankräich mat ganz héijen Temperaturen a gréissere Bëschbränn.

Frankräich ass mat der zweeter Hëtztwell bannent engem Mount konfrontéiert. Virun allem am Süde vum Land kämpfen d'Pompjeeën den Ament géint d'Flamen. Bis e Mëttwoch de Moie si bal 1.700 Hektar Vegetatioun zerstéiert ginn. An der Géigend vu Bordeaux hunn an der Nuecht op e Mëttwoch eng 6.000 Camper missen evakuéiert an a Sécherheet bruecht ginn. D'Hëtztwell soll nach viraussiichtlech bis Ufank nächster Woch unhalen. Vun e Mëttwoch u gi sech Temperaturen tëscht 36 an 38 Grad erwaart, am Südwesten esouguer bis zu 39 Grad. Fir siwen Departementer gëtt et eng Alerte orange.

Zanter e puer Deeg herrscht och an aneren Deeler vu Südeuropa eng Hëtztwell. Zu Ribadavia a Spuenien goufen 43,5 Grad gemooss, zu Mérida am Südoste vum Land esouguer 43,9 Grad. Vu Januar bis Juli sinn dëst Joer scho méi wéi 70.300 Hekar Bësch de Flamen zum Affer gefall, heescht et vun den Autoritéiten. Dat ass bal duebel sou vill wéi am Duerchschnëtt déi lescht 10 Joer.

Zu gréissere Bëschbränn koum et déi lescht Deeg och am Zentrum vu Portugal. An de Gemenge Leiria, Pombal an Ourém sinn den Ament iwwer 1.500 Pompjeeën am Asaz. Zanter en Donneschdeg sinn dem Zivilschutz no ronn 30 Persoune bei de Bränn liicht blesséiert ginn, eng 50 Joer al Fra ass zu Murtosa ëm d'Liewe komm. Eng Dosen Haiser goufe beschiedegt.

D'Weltorganisatioun fir Meteorologie geet dovunner aus, dass sech d'Hëtztwell an Europa, déi virun allem Portugal a Spuenien betrëfft, "sech viraussiichtlech verstäerken an ausbreeden" wäert. Wëssenschaftler no suergt de Klimawandel fir Hëtztwellen, déi ëmmer méi heefeg an intensiv ginn.

An den nächsten Deeg dierften déi héich Temperaturen och weider Deeler vu West- a Mëtteleuropa erreechen. An England a Schottland gi sech vun e Sonndeg un iwwer 35 Grad erwaart. Dat selwecht gëllt fir de Südweste vun Däitschland.