Nordrhein-Westfalen, Hamburg a Schleswig-Holstein starten an d'Summervakanz an de Chaos op den däitsche Fluchhäfe gëtt domadder nach méi grouss.

Well een nach ëmmer net nokënnt mat der ganzer Aarbecht, huet d'Lufthansa elo decidéiert, fir weider 2.000 Flich ze sträichen. Betraff wieren haaptsächlech Verbindunge vu Frankfurt a München aus. Et hätt een an de leschte Woche gesinn, datt een duerch e geziilt Sträiche vun eenzele Flich, de Fluchplang stabiliséiere kéint. Dës hätt ee fir déi nächst Wochen analyséiert an och ëmgesat.

Et ass schonn déi drëtt Well vun Ofsoe bei der Lufthansa dëse Summer. An enger éischter Phas hat d'Lufthansa 3.000 Flich fir d'Méint Juli an August gestrach, dono weider 770 Vollen an elo nach eng Kéier der 2.000.