Wéinst dem wuessende Welthonger hu Russland an d'Ukrain sech zu Istanbul getraff. Béid Säite soen, se kommen der Léisung méi no.

E Mëttwoch huet dat éischt Treffen zanter dräi Méint tëscht der Ukrain a Russland stattfonnt. UN an tierkesch Offizéier ware present - d'Tierkei wéinst hirer neutraler Positioun am Krich.

Déi féier Partien hu sech zu Istanbul getraff, well sou séier wéi méiglech eng Léisung fir de globale Manktem u Weess a Käre fonnt muss ginn. Och wat Sonneblummenueleg ugeet, ass d'Ukrain responsabel fir d'Hallschent vun de globalen Exporter. Béid Länner wëllen also dréngend rëm ufänken z'exportéieren. Dofir muss Russland awer ophalen, mat hire Krichsschëffer ukrainesch Häfen ze blockéieren.

© AFP/Olga MALTSEVA

D'Ukrain fäert och, datt, soubal een exportéiere kann, Russland vum geklaute Weess wéilt Sue maachen. Zanter der Invasioun, déi de 24. Februar ugefaangen huet, kontrolléiert Russland der US space agency no 22 Prozent vun der Ukrain hirem Akerland. Och d'Minnen, déi Russland duerch d'Ukrain verstreet huet, maachen, datt d'Realisatioun vun der Iddi problematesch"gëtt.

Béid Länner hu Konditiounen. Russland huet gesot, si missten dierfen d'Schëffer kontrolléieren, fir sécher ze goen, datt d'Ukrain keng Waffe raschmuggelt. D'Ukrain huet dëst refuséiert. D'UN huet virgeschloen, datt d'Schëffer solle sécher Korridoren hunn, déi tëscht de Minnen erduerch lafen. Fir hir Sécherheet hunn d'Ukrainer gefrot, datt hir Schëffer vun tierkesche Schëffer begleet ginn.

© AFP/Olga MALTSEVA

D'Tierkei seet, si hätten 20 Schëffer prett an der Regioun stoen, fir de Weess, d'Kären an de Sonneblummenueleg duerch d'Welt ze transportéieren. Experte soen awer, datt et extreemst schwéier gëtt, d'Minnen aus dem Schwaarze Mier raus ze fëschen. Si mengen, et géif ze laang daueren. Déi dréngend Hongerkris géif vun hinne verlaangen, eng aner Léisung ze fannen.

Nächsten Dënschdeg wäert dat nächst wichtegt Treffe stattfannen, an zwar tëscht dem Erdogan an dem Putin.