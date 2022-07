Bei engem Groussbrand an enger Seeërei zu Hermeskeil heivir an Däitschland si 6 Leit blesséiert ginn.

Iwwer 400 Pompjeeë waren e Mëttwoch den Owend nach ëmmer am Asaz. Si sollte virun allem verhënneren, datt d'Flamen op de Bësch niewendrun iwwergräifen.

En Donneschdeg am fréie Moien huet et geheescht, d’Feier wär gréisstendeels geläscht. Well et grouss Problemer gouf, genuch Waasser erbäizekréien, koumen Helikoptere mat Läschwaasser-Behälter an den Asaz a Waasserwerfer vun der Police. D’Schwemm vun Hermeskeil gouf zougemaach an ausgepompelt.