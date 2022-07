D'Regierung an Italien wackelt. Hannergrond ass e Sträit wéinst Hëllefsgelder am Kontext vum Krich an der Ukrain.

Déi populistesch 5-Stäre-Beweegung wëll en Donneschdeg bei engem Vertrauensvott am Senat, wou d’Regierung vum Premier Mario Draghi just eng dënn Majoritéit huet, net ofstëmmen an de Sall verloossen.