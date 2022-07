An enger Tëleesusprooch huet hien d’Police an d’Arméi opgeruff, si sollten dat maachen "wat néideg ass", fir nees fir Uerdnung ze suergen.

De Staatschef huet sech jo op d'Malediven dervu gemaach. De Premier Ranil Wickremesinghe ass iwwergangsweis zum President ernannt ginn, mä säi Büro am Presidentepalais ass gestiermt ginn. Sri Lanka mat sengen 22 Milliounen Awunner ass den Ament an der schwieregster Wirtschaftskris zanter der Onofhängegkeet vu Groussbritannien 1948. Et feelt alles, vu Gas bis Liewensmëttel.

Wéinst Corona si wichteg Recetten aus dem Tourismus ausbliwwen. D’Land huet keng Suen, déi néideg Gidder z’importéieren.