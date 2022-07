Méi wéi 180 Leit waren tëscht dem 14. an 15. Juli zejoert am Ahr-Dall ëm d'Liewen komm. Verschidde Persoune gi bis haut vermësst.

Den däitsche Bundespresident Frank-Walter Steinmeier an de Kanzler Olaf Scholz sinn en Donneschdeg am Ahr-Dall ënnerwee, wou et viru genee engem Joer zu mäerdereschen Iwwerschwemmunge komm war.

Si wäerten un enger Gedenkzeremonie deelhuelen a sech iwwert den aktuelle Stand vum Neesopbau informéieren.