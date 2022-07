Den Taxi- a Chauffer-Service Uber ass an den USA wéinst sexuellen Iwwergrëff a Gewalt vun iwwer 500 Fraen ugeklot ginn.

D'Virwërf gi vu Belästegunge bis hin zu Entféierungen a Vergewaltegungen. Der Entreprise gëtt reprochéiert, net genuch dogéint ënnerholl ze hunn, obwuel se jorelaang iwwert esou Faite Bescheed wossten.

Virun zwou Wochen hat Uber d'Resultater vun enger eegener Enquête publizéiert, aus där ervir goung, datt et eleng tëscht de Joren 2019 an 2020 iwwer 3.800 sexuell Iwwergrëff duerch Chauffeure sollt ginn hunn. Uber huet sech iwwregens schonn an der Vergaangenheet mat Kloe missen ausernee sëtzen.