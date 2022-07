An Nordrhein-Westfalen gouf et virun enger Woch eng Gasexplosioun. Eng zweet Fra ass elo un hire Verletzunge gestuerwen.

An engem Wunnhaus ass et Enn leschter Woch zu enger uechter Gasexplosioun komm, fir déi d'Police d'Ursaach(en) nach net eraus fonnt huet. D'Spueresich duerch d'Kriminalpolice an d'Expertis op der Plaz vum Accident ass e Mëttwochowend ofgeschloss ginn. D'Spuere wäerten elo ausgewäert ginn.

Et war eng 57 Joer al Fra op der Plaz gestuerwen a sechs Mënsche goufe blesséiert an d'Klinik bruecht. Dësen Donneschdeg ass eng Fra vun deene sechs Leit un hire Verletzungen an der Klinik gestuerwen.