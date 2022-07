Bei Kämpf tëschent verfeinte Banden an der haitianescher Haaptstad Port-au-Prince sollen ënnerhalb vun enger Woch op d'mannst 89 Mënschen ermort gi sinn.

Dëst mellt eng ONG. Dës weidere goufe 74 weider Mënschen duerch Schoss- oder Stéchwaffe blesséiert. 16 Persoune gi vermësst.

Zanter enger Woch gëtt Haiti vun extreeme Fäll vu Gewalt heemgesicht. Virun allem am sozial schwaache Quartier Cité Soleil bekämpfe sech reegelméisseg zwou verfeint Banden. D'Police gräift kaum an a gëllt och als relativ schwaach ausgerëscht.

Haiti huet zanter Jore mat Aarmut, Gewalt, politesche Krisen an Naturkatastrophen ze kämpfen. D'Ermordung vum President Jovenel Moïse am Juli 2021 souwéi ee schwéiert Äerdbiewen de Mount drop mat 2.200 Doudegen hunn d'Problemer just weider verschäerft. Och leit d'Bevëlkerung aktuell ënnert staarken Haussë vun de Liewensmëttelpräisser an engem Manktem u Pëtrol.