Mir hunn op Washington bei eisen US-Korrespondent geschalt.

De Krich an der Ukrain an en indirekte Konflikt mat Russland, eng Inflatioun sou héich wéi zanter 1981 net méi, Ëmfroen déi net zu Gonschte vum aktuelle President sinn an en Ex-President, dee staark ënner Drock ass, wéinst dem Stuerm op d'Kapitol.

Dobäi kommen Urteeler zu Waffen an Ofdreiwung, déi d'Land weider deelen. A mat all deem ginn d'USA Richtung nächst Walen 2024.