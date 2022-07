Am Süden vun Europa suergen grouss Bëschbränn den Ament op ville Plaze fir en Ausnamezoustand.

A Portugal kämpfe méi wéi 2.000 Pompjeeë géint d'Flamen, déi bei Temperaturen an der Algarve vun ëm 45 Grad quasi net an de Grëff ze kréie sinn.

Am franséische Gironde un der Atlantikküst hunn en Donneschdeg weider Campinger an och ganz Uertschaften mussen evakuéiert ginn. Änlech Nouvelle kommen aus Spuenien, Kroatien a Griichenland.

D'Weltorganisatioun fir Meteorologie warnt, dass déi aktuell Hëtztwell a villen Deeler vun Europa weider wäert unhalen a sech och verstäerke kéint. Fir déi nächst Woch si jo och hei bei eis no un 40 Grad virausgesot.

D'Zuel vu Bëschbränn an Europa soll an de nächste 25 Joer der Uno no ëm een Drëttel klammen.