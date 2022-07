Aktuell ass den amerikanesche President op senger éischter Visitt am Noen Osten.

Déi leschten Deeg gouf et treffe mat Vertrieder vun Israel a Palestina. Um Freideg geet d'Rees da weider a Saudiarabien. Dëse Fluch mat der Air Force One ass den éischten offizielle Direktfluch tëscht Israel a Saudiarabien.

Dëst ass dann och déi lescht Statioun vun der Visitt am Noen Osten. Et gëtt sech erwaart, datt de Biden sech fir eng "Normaliséierung" vun de Bezéiungen tëscht Saudiarabien an Israel staark mécht an donieft och fuerdere kéint, datt méi Pëtrol soll gefërdert ginn. A Saudiarabien trëfft den Joe Biden och den ëmstriddene Krounprënz Mohammed bin Salman, deen US-Geheimdéngschter no de Mord um Journalist Jamal Khashoggi ordonéiert soll hunn. Viru senger Wiel zum President hat de Biden nach gesot, datt Saudiarabien dowéinst misst als "Paria"-Staat ugesi ginn.