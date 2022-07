Protestante verloossen occupéiert Gebaier nodeems de Gotabaya Rajapaksa resignéiert. Et herrscht awer weiderhin vill Chaos a Sri Lanka.

De Gotabaya Rajapaksa ass den éischte Präsident, deen zanter 1978 fräiwëlleg oftrëtt. Hien huet seng Demissioun vu Singapur aus ugekënnegt. Hien hat nämlech d'lescht Woch wéinst zivillen Onrouen d'Land verlooss, well hien ëm säi Liewe gefaart huet. De fréiere Präsident vun de Malediwen huet him gehollef ze flüchten, mä betount, datt de Rajapaksa keen Asyl ugefrot hätt an deementspriechend och keen Asyl kritt huet. D'Awunner vu Sri Lanka haten ënner anerem de Präsidentepalais besat well si sech géint déi zerstéiert Ekonomie a grouss Aarmut wiere wollten. An hiren Aen ass de korrupten Ex-Präsident fir déi Situatioun responsabel.

Hie war nieft senger Korruptioun fir seng Brutalitéit bekannt, dat virun allem mat sengem Ëmgang mat der Tamil Rebellioun a weidere Deeler vun der Populatioun.

D'Protestanten hunn elo déi occupéiert staatlech Gebaier verlooss, si haten op seng offiziell Demissioun gewaart.

Et ass awer zu brutalen Interaktiounen tëscht der ziviller Populatioun an der Police komm. D'Police warnt, datt si d'Recht huet, mat Force op déi Leit duerzegoen, déi sech weigeren, ze kooperéieren. Elleng e Mëttwoch koume 85 Leit an d'Klinik no engem Openeentreffe mat der Police. Eng Persoun ass un de Suitte vum Asaz vun Tréinegas erstéckt.