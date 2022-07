Den däitsche Rietsextremen hat wärend Méint eng duebel Identitéit a lauter Waffe bei sech doheem. Erwëscht gouf hien um Flughafen zu Wien.

Den 33 Joer ale Franco A. war méintlaang als syresche Flüchtling am Immigratiounszenter enregistréiert a gouf sou finanziell a materiell vum däitsche Staat ënnerstëtzt. Gläichzäiteg huet hie fir dat däitscht Militär geschafft.

De Franco A. ass am Februar 2017 fir d'éischt erwëscht ginn. Hie war op der Sich no enger geluedener Pistoul, déi hien an enger Flughafentoilette verstoppt hat. Bei senger Verhaftung hu seng Fangerofdréck verroden, datt hien zanter Méint en duebelt Liewe gelieft huet. Et ass nach ëmmer onkloer, wat hie mat der Pistoul virhat. D'Procureuren hunn him virgeworf, eng Attack mat senger syrescher Identitéit wëllen duerchzeféieren, fir datt d'Flüchtlingen herno d'Schold kréien.

Hien ass dono op fräie Fouss komm, bis hien dëse Februar eng weider Kéier festgeholl ginn ass op enger U-Bahn-Statioun, well hien eng Posch voller Undenken aus der Nazizäit dobäi hat.

Hie gëtt accuséiert, méi wéi 1.000 Schoss Munitioun, véier Waffen a 50 Sprengsätz besëtzt ze hunn. Hien hat déi vu Militärbase geklaut, wou e geschafft huet. Hien huet zouginn, nach weider Waffen ze besëtzen, mee huet net gesot, wou genau hie se hier huet oder wat hie mat hinne gemaach huet.

Antisemittesch a rassistesch Audiodateien, an deenen hie vun Attacken op Politiker an der Zerstéierung vum Staat schwätzt, sinn vun der Police fonnt ginn.

Als Konsequenz ass hie wéinst terroristesche Pläng, illegalem Besëtz vu Waffen an Identitéitsbedruch ugeklot. Et ass elo confirméiert, datt hien déi nächst fënnef an en halleft Joer am Prisong verbrénge soll. D'Urteel ass awer zu dësem Ament nach net rechtskräfteg.