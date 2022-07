En 10 Joer alt Meedche gouf vergewaltegt an huet sech fir eng Ofdreiwung entscheet. Elo kéint hir Doktesch dowéinst Problemer kréien.

En 10 Joer alt Meedchen, dat vergewaltegt gouf, huet misse vun Ohio aus an de Nopeschstaat Indiana reesen, fir kënnen ofzedreiwen. Nodeems viru kuerzem d'Ofdreiwungsgesetz "Roe vs. Wade" vum US-amerikanesche Supreme Court gekippt gouf, huet de Bundesstaat Ohio Ofdreiwungen no der sechster Schwangerschaftswoch verbueden. An Indiana hu schwanger Fraen allerdéngs nach bis déi 21. Woch Zäit. D'Kand war sechs Wochen an dräi Deeg schwanger.

D'Doktesch Caitlin Bernard, déi sech an Indiana ëm d'Meedche gekëmmert huet, kritt elo vun den Autoritéite virgeworf, si hätt de Fall net dokumentéiert. De konservative Procureur Todd Rokita sot zu den Ermëttlungen: "Dëst net ze maachen ass an Indiana ee Verbriechen, an hiert Verhale kéint sech och op hir Lizenz auswierken." Virdrun hat de Rokita der Doktesch virgeheit, si wier eng "Ofdreiwungsaktivistin". Wéi d'New York Times en Donneschdeg mellt, géif der Zeitung allerdéngs en Dokument virleien, dat weist, datt d'Doktesch de Virfall uerdnungsgemäss gemellt huet.

Den US-President Joe Biden huet de Fall ugeschwat a gesot, jidderee sollt sech mol an d'Haut vum Meedche versetzen. Riets Politiker a konservativ Medie bezweifelen iwwerdeems, datt de Fall iwwerhaapt virgefall ass. De presuméierte Vergewalteger gouf en Dënschden vun der Police festgeholl an huet zouginn, d'Meedche mëssbraucht ze hunn. Wéi et heescht soll DNA elo d'Paternitéit vum Täter confirméieren.