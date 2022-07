2021 hu sech zu Kabul dramatesch Zeenen ofgespillt, nodeems d'Taliban d'Haaptstad ageholl hat. Deemools missten och Lëtzebuerger evakuéiert ginn.

"De Moment ass dem Ausseministère keng Persoun mat engem Lien op Lëtzebuerg bekannt, déi sech am Afghanistan géifen ophalen." Dat äntwert den Ausseministère op RTL-Nofro. Viru genee 11 Méint, um 15. August 2021, hunn d'Taliban-Kämpfer déi afghanesch Haaptstad Kabul ageholl. Doropshi konnten am Ganzen aacht Persounen evakuéiert ginn. Dobäi handelt et sech ëm Lëtzebuerger oder ëm Leit mat engem Openthaltstitel fir de Grand-Duché.

Doriwwer eraus schreift den Ausseministère, dass zanter August 2021 nach weider ronn 70 Persounen aus dem Afghanistan op Lëtzebuerg evakuéiert goufen, oder aus humanitäre Grënn heihinner komm sinn. Dorënner wiere Leit, déi op der Plaz fir d'NATO oder d'EU geschafft hunn, esou wéi och Fraen, déi wéinst hirem Beruff – zum Beispill als Riichterin, besonnesch a Gefor waren. Den Informatioune vum Ausseministère no hätte sech dës Leit zu Lëtzebuerg néier gelooss.

Wat d'Evakuatiounen ugeet, esou huet de Ministère um Niveau vun der konsularescher Ënnerstëtzung agéiert an de Kontakt mat den anere Partnerlänner garantéiert. Esou hätten d'Leit Afghanistan d'Urgence iwwert déi organiséiert Volle kënne verloossen. En anere Volet vun der Aarbecht wier et gewiescht, d'Dossieren ze traitéieren, an deenen humanitär Grënn ugi waren. Domadder konnten déi concernéiert Leit dann déi néideg Autorisatioune kréien, fir op Lëtzebuerg kënnen ze kommen.