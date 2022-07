A Portugal ass e Pilot an engem Accident mat engem Läschfliger am Nordoste vum Land ëm d'Liewe komm.

Den Ament kämpfen eng 800 Pompjeeë géint am Ganzen 10 Bëschbränn. Zanter dem Ufank vum Joer sinn a Portugal bis ewell eng Dosen Haiser a méi wéi 30.000 Hektar Bësch verbrannt.

Och a Spuenien an a Frankräich ass ee mat Bränn konfrontéiert. Am Marokko ass e Freideg eng Persoun an engem Feier ëm d'Liewe komm. Hei goufen op d'mannst 2.000 Hektar Bësch zerstéiert. Wéi an enger Partie südeuropäesche Länner leit och de Maroque ënner aussergewéinlecher Hëtzt a schwéierer Dréchent bei Temperature bis bal 45 Grad.