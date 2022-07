A Mexiko ass de meeschtgesichte mexikaneschen Drogeboss Rafael Caro Quintero nees festgeholl ginn.

Dat huet déi mexikanesch Marinn confirméiert. Den FBI hat e Kappgeld vun 20 Milliounen Dollar op de Grënner vum sougenannten Guadalajara-Kartell ausgesat, well hien 1985 en Enquêteur vun der Antidrogenunitéit DEA ëmbrénge gelooss hat.

Wéinst deem Mord souz de Quintero schonn 28 Joer am Prisong. 2013 war e kuerz fräikomm, ier dat Iewescht Geriicht d'Decisioun revoquéiert huet. Den "Drogeboss vun den Drogebossen" war deen Ament awer schonn ënnergedaucht.

No der Arrestatioun ass e Kampfhelikopter vun der Marinn erofgefall. 14 Leit si gestuerwen. E Lien mam Drogeboss géif et awer net, heescht et offiziell.