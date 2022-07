Dat amerikanescht Representantenhaus huet op Drock vun den Demokraten e Freideg zwee Gesetzer gestëmmt.

Mat deene soll d'Méiglechkeet vun Ofdreiwungen, nom Revirement vum Supreme Court, verbessert ginn. Mam éischten Test soll d'Recht op eng IVG am ganze Land nees grondsätzlech agefouert ginn. Den zweeten Text soll Frae schützen, déi fir eng Ofdreiwung an en anere Bundesstaat reese mussen, well et do, wou si wunnen, verbueden ass. De Virstouss vun den Demokraten dierft awer zimmlech sécher am Senat um Widderstand vun de Republikaner scheiteren.