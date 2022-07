D'Wafferou sollt an e laangfristegt Friddensofkommes ëmgewandelt ginn, heescht et an enger gemeinsamer Deklaratioun vu béide Länner.

Am Jemen kämpft zanter 2015 eng Militärallianz, déi vu Saudi-Arabien ënnerstëtzt gëtt, géint d'Huthi-Rebellen, déi vum Iran ënnerstëtzt ginn. D'Zivilpopulatioun ass dovunner och schwéier betraff, virun allem well et ëmmer nees zu schlëmmer Hongersnout kënnt. Den US-President Joe Biden ass den Ament op enger ëmstriddener Rees a Saudi-Arabien. Obwuel de Biden a sengem Walkampf Saudi-Arabien ëmmer nees kritiséiert hat, fuerdert hien elo op senger Rees méi Liwwerunge vu Pëtrol, fir de Verbrauch an de Präis notamment an der westlecher Welt nees ze stabiliséieren.