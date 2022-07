Den UN-Sécherheetsrot hat e Freideg all d'Memberstaaten dozou opgeruff, fir Waffeliwwerungen u bewaffnet Banden an Haiti ze ënnerbannen.

An engem dichtbewunnten Aarmevéierel an der haitianescher Haaptstad Port-au-Prince sinn UN-Informatiounen no bannent fënnef Deeg iwwer 230 Mënschen ëm d'Liewe komm oder blesséiert ginn. D'Mënsche wieren tëscht dem 8. an dem 12. Juli der Bandekriminalitéit am Véierel Cité Soleil zum Affer gefall, dat huet d'UNO e Samschdeg zu Genf bekannt ginn.

Déi meescht vun den op d'mannst 234 Affer haten den Informatiounen no keng direkt Verbindung zu kriminelle Banden, goufen awer nawell an d'Viséier geholl. Och géif et nei Informatiounen iwwer sexuell Gewalt ginn.

Eleng an der éischter Hallschent vum Joer huet d'UNO an Haiti am Zesummenhang mat Gewaltdoten 934 Doudesfäll, 684 Blesséierter a 680 Entféierunge registréiert.

Dee vun Aarmut, politesche Krisen an Naturkatastrophe betraffene Karibikstaat kënnt zanter Joren net zur Rou. D'Ermordung vum President Jovenel Moïse am Juli 2021 wéi ee schwéiert Äerdbiewen e Mount drop mat ronn 2.200 Doudegen hunn d'Problemer vum Land weider verschäerft. Den Ament huet d'Bevëlkerung och mat enger staarker Hausse vun de Liewensmëttelpräisser a mat engem Manktem u Pëtrol ze kämpfen.

