US-Geriichtsmedeziner hunn een Accident als Ursaach fir den Doud vum Ivana Trump ausgemaach. Wéi déi rechtsmedezinesch Autoritéite vun New York e Freideg matgedeelt hunn, huet sech déi 73 Joer al Ex-Fra vum Ex-President Donald Trump duerch een Accident um Uewerkierper blesséiert an ass un de Suitte vun dëse Blessure gestuerwen. Méi genee Informatiounen hunn d'Autoritéiten net matgedeelt.

Informatioune vun der "New York Times" no soll d'Police dovunner ausgoen, datt d'Ivana Trump an hirer Wunneng zu Manhattan eng Trap erofgefall kéint sinn. D'Police hat matgedeelt, datt si duerch een Noutruff alarméiert gi wieren. Et hätt een déi 73 Joer al Fra du bewosstlos an hirer Wunneng fonnt.

De fréieren US-President Donald Trump hat en Donneschdeg den Doud vu senger éischter Fra ëffentlech gemaach. Si hate gemeinsam dräi Kanner - Donald Jr, Ivanka an Eric.