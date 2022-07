Am Marokko sinn elo zousätzlech Pompjeeën an Zaldoten mobiliséiert, fir ze hëllefen, d'Bëschbränn an de Grëff ze kréien, déi zanter 4 Deeg am Gaang sinn.

Betraff ass d'Provënz Larache. Do ass och schonn eng Persoun an de Flamen ëm d'Liewe komm. Méi wéi 1.320 Familljen aus 19 Dierfer goufen evakuéiert. D'Hoffnung ass, datt d'Wieder am Laf vum Dag ëmschwéngt. Wéi vill südeuropäesch Länner ass och Marokko mat schlëmmer Dréchent an extremer Hëtzt den Ablack konfrontéiert. De Bilan vun der Hëtzt a Spuenien a Portugal ass elo schonn dramatesch. D'Autoritéite gi vun honnerten Doudegen elo schonn aus. 360 Leit sollen an nëmmen enger Woch wéinst der Hëtzt mat Temperaturen iwwer 40 Grad eleng a Spuenien hiert Liewe gelooss hunn. Dat schreift d'Zeitung "La Vanguardia". A Frankräich gëllt a 37 Departementer Alerte Orange wéinst der Hëtzt e Sonndeg. 4 Deeg nom Ufank vun de Bëschbränn an der Gironde sinn d'Pompjeeën nach ëmmer am Gaang, fir ze probéieren, zwee Bränn ënner Kontroll ze kréien. Iwwer 10.000 Hektar Bësch si schonn de Flamen zum Affer gefall a méi wéi 14.000 Leit hunn hir Haiser misse verloossen.