Nom Accident vun engem ukrainesche Cargofliger mat offensichtlech geféierleche Substanzen u Bord a Griicheland soll d'Wrack elo mat Dronen ënnersicht ginn.

Et huet kee vun den 8 Leit am Fliger iwwerlieft. E Samschdeg ass am Nordoste vu Griicheland en ukrainesche Cargofliger bei enger gescheiterter Noutlandung erofgefall an a Flamen opgaangen. Wéi elo offiziell bekannt gouf, war d'Maschinn ënnerwee fir an de Bangladesch. U Bord vun der Antonow war dem serbeschen Defenseministère no Munitioun. De Fliger hätt all Geneemegunge gehat fir den Transport. Am Ufank war just Rieds vun "offensichtlech geféierleche Substanzen". Och Stonnen nom Crash waren nach Explosiounen ze héieren. D'Wrack sollt fir d'éischt emol mat Dronen ënnersicht ginn. Sprengstoff- a Militärexperten grad wéi Vertrieder vun der griichescher Atomenergie-Kommissioun si mam Fall befaasst. Zwee Pompjeeën, déi op der Plaz am Asaz waren, hunn de Sonndeg de Moie misse mat Otemproblemer wéinst dem gëftegem Damp, deen aus der Maschinn kënnt, an d'Klinik bruecht ginn. D'Police huet d'Reporter opgefuerdert, d'Onglécksplaz ze verloossen a Schutzmasken unzedoen. Un d'Awunner war et den Appell, an engem Ëmkrees vun zwee Kilometer doheem ze bleiwen a Schutzmasken unzedoen.