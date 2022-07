Den amerikanesche President Joe Biden huet fir den Ofschloss vu senger Rees am Noen Osten d'Engagement vu sengem Land an der Regioun confirméiert.

D'USA wéilte Staate wéi China, Russland oder dem Iran am Noen Osten net d'Feld iwwerloossen, sou den Demokrat e Samschdeg am Kader vun engem Treffe mat Regierungscheffe vun arabesche Staaten zu Dschiddah a Saudi-Arabien. Fir déi ugespaante Situatioun zu de Vereenegten Arabeschen Emiraten ze verbesseren, huet den Joe Biden de President Mohammed bin Sajed nach fir dëst Joer an d'Wäiss Haus invitéiert. Um Hannergrond vum Ukrain-Krich ass et d'Hoffnung vun den USA, fir d'Golfstaaten dozou ze kréien, hir Ueleg-Produktioun eropzeschrauwen. Éischt konkret Resultater géif een an e puer Woche gesinn, hat den Joe Biden e Freideg hoffnungsvoll annoncéiert.