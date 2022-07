Zu Berlin sinn um Méindeg an Dënschdeg Ministeren a Representanten aus 40 Staate beieneen, fir iwwert d'Lutte géint de Klimawandel ze beroden.

De sougenannte Petersberger Klimadialog gëtt vun Däitschland an Ägypten organiséiert a gëllt als Preparatioun fir d'Weltklimakonferenz COP27 Ugangs November zu Scharm el Scheich. Den däitsche Bundeskanzler Olaf Scholz an den ägyptesche President Abdel Fattah al-Sis wäerten och Rieden halen. Thema ass d'Verstréckung tëschent verschiddene Krisen: Klimawandel, Problemer mat der Energieversuergung an d'Penurie u Liewensmëttel an Deeler vun der Welt. Et geet och drëm ze kucken, wéi deenen aarme Länner soll gehollef ginn, déi wéineg zu der Äerderwiermung bäidroen awer am meeschten drënner leiden.