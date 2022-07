Nodeems Ufanks Juli sech aus Südeuropa a Richtung Norden eng Hëtztwell ausgebreet huet, si mëttlerweil a fënnef europäesche Länner Bëschbränn ausgebrach.

Zanter en Méindeg de Moien hu vill europäesch Regierunge annoncéiert, datt een an Alarmbereetschaft wier wéinst den héijen Temperaturen an der Hëtztwell, déi an der Woch vum 18. Juli ganz Europa treffe wäert. Esou sollen d'Temperaturen an der franséischer Regioun Aquitaine d'Grenz vun 42 Grad iwwertreffen. An der Bretagne rechent een iwwerdeems mat Rekord-Temperature vun iwwer 40 Grad, wat gläichzäiteg en Temperatur-Rekord fir des Regioun bedeite géif. Wougéint a Portugal mat Temperature vun iwwer 47 Grad ze rechne sinn.

Nieft den héijen Temperature gëtt awer och mat neie Bëschbränn gerechent. Bis ewell waren des Bränn virun allem an de südfranséische Regiounen, a Spuenien souwéi a Portugal virzefannen. Mä och Griicheland an Italien sinn net verschount bliwwen. Esou sinn an der Gironde beispillsweis 11.000 Hektar Bësch de Bränn zum Affer gefall. A Spuenien ass iwwerdeems de Weekend en Pompjee bei engem Läschasaz ëm d'Liewe komm. Weider hunn a Frankräich bis ewell 16.000 Leit missen evakuéiert ginn.

© AFP/THIBAUD MORITZ

D'Regierungen hunn op des Ausnamesituatioune reagéiert an Hëllefe fir d'lokal Bevëlkerung an d'Touriste organiséiert. Déi franséisch Regierung huet dowéinst siwen Zentren op d'Been gestalt, an deenen d'Leit ënnerkomme kéinten, falls se hir Wunnenge misste wéinst de Bränn verloossen. Ausserdeem huet de franséischen Inneminister dräi weider Läsch-Fligeren an zousätzlech Feierween fir d'lokal Pompjeeë bereetgestallt, souwéi 200 Pompjeeën aus ganz Frankräich an d'Kriseregioun ordonéiert.

© AFP

Mä och a Groussbritannien gëtt sech intensiv mat der Hëtztwell beschäftegt. Zu London gouf elo fir d'éischte Kéier an der Geschicht vum Vereenegte Kinnekräich eng Alerte-Rouge fir eng Hëtztwell erausginn. Am Süden an am Süd-Weste vun England, wou ee mat méi wéi 40 Grad rechent, bléiwen dowéinst déi ganz Woch d'Schoulen zou. De Londoner Buergermeeschter Sadiq Khan huet d'Awunner iwwerdeems dozou opgeruff, den Auto am Garage ze loossen a just mam ëffentlechen Transport ze fueren, fir d'Hëtztquell an der Groussstad anzedämmen. Fir negativ Schlagzeile suergt doriwwer eraus de brittesche Premier Boris Johnson, dee bei enger parlamentarescher Debatt zur Bekämpfung vun der Hëtztwell gefeelt huet.

Op d'Fro, fir wat dëse Summer esou waarm ass, fannen d'Experten eng zimmlech eendeiteg Äntwert: De Klimawandel. An wann een näischt un der haiteger Situatioun ännere géif, da misst een och an Zukunft mat esou intensiven Hëtze rechnen.