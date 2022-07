Nodeems den italienesche Ministerpresident Mario Draghi säi Récktrëtt ugekënnegt huet, fäert een elo eng Scholdekris an Italien.

Nieft de politeschen Onroue besteet an Italien de Risk, datt d'Land opgrond vun enger héijer Verscholdung, engem gerénge wirtschaftleche Wuesstem an enger grousser Ofhängegkeet vum russesche Gas an eng ekonomesch Schiflag kéint geroden.

Effektiv ass d'ekonomesch Situatioun vun Italien prekär. D'Staatsscholde belafen sech op 2,7 Milliarden Euro, wat 150 Prozent vum Bruttoinlandprodukt ausmécht. Domat huet Italien nieft Griicheland den héchsten Taux u Scholden a ganz Europa. Och wann ee sech d'Entwécklung vum BIP ukuckt, da mierkt ee relativ séier, datt Italien am europäesche Verglach hannendrun hänkt. Wärend tëscht 1999 an 2019 den italienesche BIP em 7,9 Prozent geklommen ass, ass en an Däitschland, Spuenien a Frankräich ëm 30,2 Prozent, 32,4 Prozent, respektiv ëm 43,6 Prozent geklommen. Am Joer 2022 läit de Wuesstem vum italienesche BIP iwwerdeems bei 3,2 Prozent, woubäi dësen, sollten déi russesch Gasliwwerungen ausfalen, ënner 1 Prozent fale kéint.

Fir den ekonomesche Wuesstem erëm ze lancéieren, huet d'Europäesch Zentralbank Italien 191,5 Milliarden Euro aus dem europäesche Konjunkturprogramm zur Verfügung gestallt. Des Sue waren allerdéngs un eng sëlleg Reforme gebonnen, déi am Fall vun engem Récktrëtt vum Draghi nëmmen nach schwéier ze realiséiere wieren. Falls et nämlech zu Neiwalen an Italien géif kommen, da fäert een, datt de Pouvoir un d'Rietspopuliste fale kéint, déi des Reformen opgrond vun hirer Europa-Skepsis refuséiere kéinten.

Op d'Europäesch Zentralbank allerdéngs eng Europa-skeptesch Regierung ënnerstëtze wäert, a wéi déi aner europäesch Länner dat fanne géifen, steet nach an de Stären. Fest steet, datt jee nodeem, wéi d'Causa Draghi sech entwéckelt, d'ekonomesch Situatioun vun Italien sech och dramatesch verännere kéint an eng Scholdekris mat sech zéie kéint.