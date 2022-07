An engem Akafszentrum am US-Bundesstaat Indiana si véier Mënsche bei engem Amoklaf ëm d'Liewe komm. Zu den Doudege gehéiert och den Täter.

Zur Dot koum et en Sonndegowend an engem Akafszenter an der Stad Greenwood. Deemno soll de presuméierten Täter nach weider Munitioun dobäi gehat hunn. Och gouf ee verdächtege Rucksak fonnt. Wéi et vun der Police heescht, gouf hie vun engem 22 Joer alen Zivilist erschoss, dee legal eng Waff dobäi hat. Véier Mënschen, inklusiv vum Täter sinn ëm d'Liewe komm, zwou Persoune goufe blesséiert.

An den USA herrscht aktuell eng hëtzeg Debatt ronderëm d'Waffegesetzer. Réischt virun zwou Wochen hat een 21 Joer ale Mann wärend enger Parad zum US-amerikaneschen Onofhängegkeetsdag siwe Mënschen erschoss.