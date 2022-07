Eng international Ekipp u Stralungs-Experten ënnert der Leedung vu Greenpeace Däitschland ënnersicht verloosse russesch Militärposten op Radioaktivitéit.

De Fuerschungsprojet gëtt an Zesummenaarbecht mat Wëssenschaftler vun der "State Agency of Ukraine on the Exclusion Zone Management", enger staatlecher, ukrainescher Agence, déi sech ëm d'Spärzon vun Tschernobyl këmmert, duerchgefouert.

Ënnersicht gëtt d'Gebitt, fir eng Ausso vun der internationaler Agence fir Atomenergie (IAEA) ze préiwen. Dës huet am Abrëll dëst Joer nämlech gesot, dass eng erhéicht Stralung zu Tschernobyl ze konstatéieren ass, mä awer keng gréisser Gefor fir Mënsch an Ëmwelt besteet. Vu Greenpeace heescht et, dës Informatioune géingen net duergoen.

Iwwerhaapt wier d'Positioun vun der IAEA ze hannerfroen, vue dass éischtens an de Statute vun der Agence d'Fërderung vun Atomenergie festgeschriwwe steet an zweetens de Sousdirekter vun der IAEA, de Michail Tschudakow, laangjärege Mataarbechter vum russeschen Atomkonzern Rosatom ass.

Nodeems d'Regioun Tschernobyl am Kader vum Ukrain-Krich vu russeschen Truppe besat ginn ass, gouf vu Greenpeace gewarnt, dëst kéint zu erhéichter radioaktiver Kontaminatioun féieren, d'IAEA hat awer Entwarnung ginn.

Resultater vun der Ënnersichung sollen e Mëttwoch op enger Pressekonferenz zu Kiew presentéiert ginn.