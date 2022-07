Dréchent, Hëtzt a Bëschbränn maachen de Leit den Ament d'Liewe schwéier. Uechter Europa kämpfe Pompjeeë géint Feier, mä d'Bëschbränn sinn net ze stoppen.

Méi wéi honnert Pompjeeë waren e Méindeg am däitschen Nationalpark "sächsische Schweiz" am Asaz, fir e Bëschbrand ze läschen. Dobäi goufen zwee Pompjeeë blesséiert, déi nach op der Plaz hu misse medezinesch versuergt ginn. D'Feier ass an der Nuecht op e Méindeg ausgebrach an huet sech relativ séier op enger Fläch vun 2.500 Quadratmeter ausgebreet. D'Brandursaach ass den Ament nach onbekannt, woubäi d'Police vu Brandstëftung ausgeet, bezéiungsweis vun enger illegaler Feierplaz.

A Frankräich ass südlech vu Bordeaux am Bassin d'Arcachon e grousst Feier ausgebrach, wat mëttlerweil 15.000 Hektar Bësch zerstéiert huet. Doriwwer eraus sinn an der franséischer Uertschaft Teste-De-Buch och hefteg Bëschbränn ausgebrach, déi esouguer bis op d'Plage reechen. Weider hu missen an der Géigend vun der Dune du Pilat 16.200 Touristen opgrond vu Bëschbränn heemfueren, bezéiungsweis virun dem Feier flüchten. Franséische Medieberichter no si mëttlerweil 1.700 Pompjeeën an dëser Regioun am Asaz.

A Spuenien ass an der Géigend vun der Uertschaft Escober de Tabara en 69 Joer ale Mann dem Feier zum Affer gefall. An der Nopeschgemeng Losacio ass doriwwer eraus och nach e Pompjee an de Bëschbränn ëm d'Liewe komm. Portugisesch Medie beriichten iwwerdeems vu 16 aktive Bëschbränn. 30.000 Hektar Bësch solle bis ewell a Portugal de Flamen zum Affer gefall sinn.

Och op de griicheschen Insele kämpfen d'Pompjeeë géint d'Flamen. Déi griichesch Regierung schwätzt vun 108 Bränn bannent de leschte 24 Stonnen. Eleng op der Insel Kreta sollen e Méindeg de Moien 120 Pompjeeë mat 35 Pompjeesween am Asaz gewiescht sinn.

An Italien gesäit d'Situatioun iwwerdeems net besser aus. Den italienesche Bauereverband fäert, datt duerch d'Bränn eng extrem Perte an der Recolte zustane wäert kommen. Bis zu 70% vum Uebst a Geméis kéint duerch d'Flamen zerstéiert ginn. Virun allem Paprika-, Meloune-, Aprikose-, Auberginne- an Tomate-Felder wäerte vun de Bränn betraff sinn.