Nom Récktrëtt vum Staatschef Gotabaya Rajapaksa hu sech dräi Kandidate fir seng Nofolleg gemellt.

Den Iwwergangspresident Ranil Wickremesinghe konkurréiert bei der Wal e Mëttwoch am Parlament mam fréieren Educatiounsminister Dullas Alahapperuma an dem Chef vun der lénker Oppositiounspartei JVP, dem Anura Dissanayake. Déi dräi Politiker goufen an enger knapp zéng Minutte laanger Sëtzung vun den Deputéierten nominéiert.

Den Oppositouns-Leader Sajith Premadasa huet op eng Kandidatur verzicht, wäert den Alahapperuma zesumme mat senger Partei ënnerstëtzen. De Chef vun der Arméi, de Sarath Fonseka, krut net genuch Stëmmen, fir d'Presidentschaftswal.

D'Parlament zu Colombo wielt e Mëttwoch en neie Staatschef fir déi restlech Amtszäit vum Rajapaksa, deem säi Mandat am November 2024 op en Enn geet. De fréiere Staatschef war den 9. Juli no méintelaange Masseprotester aus dem Land geflücht. Fir d'éischt war hien op d'Malediven geflunn, dono op Singapur weider gereest. Vun do aus huet hie seng Demissioun bekannt ginn. De Récktrëtt gouf e Freideg rechtskräfteg. Den deemolege Regierungschef Wickremesinghe gouf doropshin als Iwwergangspresident vereedegt.