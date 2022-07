A Groussbritannien gëtt d'Zuel vu Kandidaten, déi sech fir d'Nofolleg vum Boris Johnson gemellt haten, ëmmer méi kleng.

An enger weiderer Walronn vun der konservativer Tory-Fraktioun ass den Tom Tugendhat eliminéiert ginn. Déi meescht Ënnerstëtzer mat 115 Stëmmen hat erëm de Rishi Sunak, dee viru Kuerzem als Finanzminister zeréckgetruede war. Och nach an der Course sinn d'Ausseministesch Liz Truss, d'Handels- a Staatssekretärin Penny Mordaunt an d'Deputéiert Kemi Badenoch.

En Dënschdeg ass déi nächst Ofstëmmung. Et gëtt esou laang gewielt, bis zwee Kandidaten iwwreg bleiwen. Tëscht deene leschten zwee sollen d'Partei-Member da per Bréifwal entscheeden. De 5. September soll d'Resultat feststoen.