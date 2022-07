Lokale Medieberichter no soll an der belscher Uertschaft De Haan am Bezierk Ostende eng Dün Feier gefaangen hunn.

Aktuell ass nach onkloer, wéi grouss d'Feier ass a wéi vill Düne vum Feier betraff sinn. Der Police no huet en Dënschdeg de Mëtten eng Heck nieft engem geparkten Auto Feier gefaangen, wouduerch dëst sech bannent e puer Minutten op fënnef Autoen ausgebreet huet. Vun deenen Autoe si Fonken a Richtung Dün geflunn, déi opgrond vun der Dréchent direkt a Flamen opgaangen ass. Den Ament si vill Pompjeeën am Asaz fir op d'mannst d'Verbreedung vun de Flamen ze stoppen. Doriwwer eraus ass en Police-Helikopter am Asaz fir d'Situatioun ze iwwerwaachen. Nach hunn keng Touristen an Awunner missen evakuéiert ginn, woubäi d'Gebitt ëm De Haan an ëm d'Dün groussflächeg gespaart gouf.