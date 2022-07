Obwuel d'Land u sech Zousoen a puncto Klimaschutz gemaach huet, goufen et nei Autorisatioune fir weider Kuelekraaftwierker.

Eleng am éischte Quartal vun dësem Joer wiere Kuelekraaftwierker mat enger Kapazitéit vun zesumme 8,63 Gigawatt op de Wee bruecht ginn. China ass de gréisste Pollueur vun Zäregas-Emissiounen op der Welt.

Dat lescht Joer hat sech de President Xi Jinping am Kader vum nationale Klimaschutz-Beméiunge verflicht, vun 2026 u d'Notze vu Kuel erofzesetzen.

Hannergrond fir déi nei Autorisatioune vu weider Kraaftwierker ass den Autoritéiten no d'Angscht, datt et zu engem Enkpass vu Stroum komme kann an dorënner géif déi chinesesch Ekonomie leiden. Mëtt 2021 waren d'Autorisatioune fir Kuelekraaftwierker däitlech gefall, ma knapp ee Joer dono hu se nees ugezunn. Am Summer ass de Stroumverbrauch am Land wéinst enger Hëtztwell geklommen, well d'Leit méi, wéi soss, hir Klimaanlage lafen haten.

Aktuell kënnt ronn 60 Prozent vum Stroum, deen a China produzéiert gëtt, aus Kuelekraaftwierker. D'Biergbau-Firme kruten dann och den Optrag, hir Produktioun ëm 300 Milliounen Tonnen z'erhéijen.

Dëse Schratt ass fir Greenpeace eng Gefor, datt China et net wäert packen, fir klimaneutral ze ginn. An d'Naturschutzorganisatioun bezweifelt och, datt dëst der Energiesécherheet am Land géif notzen. D'Problemer am Land hätten éischter eppes mat der "schlechter Integratioun vu Stroumproduktioun, Stroumnetz a Späicherung ze dinn.