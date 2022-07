Dem offizielle Resultat no hunn 134 Deputéiert fir de Wickremesinghe gestëmmt. Den Ex-Educatiounsminister krut 82 Stëmmen, den Oppositiounschef nëmmen 3.

A senger Ried sot de Ranil Wickremesinghe, datt d'Spléck vu Sri Lanka elo iwwerwonne wier an huet de fréieren Educatiounsminister Alahapperuma opgeruff, sech him unzeschléissen an "zesummen dorun ze schaffen, d'Land aus der Kris ze féieren".

Well Sri Lanka aktuell an enger vun de schlëmmste Wirtschaftskrise stécht, haten d'Awunner wochelaang manifestéiert bis de fréiere President Gotabaya Rajapaksa demissionéiert huet. D'Regierung war net méi amstand, déi wichtegst Importer wéi Liewensmëttel, Pëtrol a Medikamenter ze finanzéieren. Antëscht huet Sri Lanka den Internationale Wärungsfong (IWF) souwéi Russland ëm Hëllef gefrot.