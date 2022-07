Viraussetzung dofir wier allerdéngs en néie Vertrauenspakt tëscht de Regierungsparteien, esou den Draghi.

Nodeems an der leschter Woch d'Majoritéit vun der Regierungspartei "Fënnef-Stäre-Beweegung" eng Regierungskris ausgeléist hat, an deem se e Vertrauensvott géint de Ministerpresident Draghi boykottéiert hunn an dësen als Suite fir dëst Mësstraue säi Récktrëtt ugekënnegt hat, schéngt sech d'Situatioun an Italien nees eenegermoosse berouegt ze hunn.

Vertrauensvott an Italien / Reportage Pit Everling

Als Viraussetzung, fir datt déi aktuell Regierung bestoe bleift, misste sech, esou den Draghi, déi siwe Regierungsparteien zesummesetzen an zesummen iwwert déi gemeinsam Zukunft debattéieren a léieren, sech erëm géigesäiteg ze vertrauen. Allerdéngs muss, ier datt et dozou iwwerhaapt komme kann, dem Draghi seng Regierung e Mëttwoch e Mësstrauensvott am italienesche Senat souwéi en Donneschden an der italienescher Chamber iwwerstoen. De Mario Draghi appelléiert un d'Politiker an d'Politikerinne beim Vott un d'Wuelergoe vun der italienescher Bevëlkerung ze denken, déi, neisten Ëmfroen no, hannert dem Ministerpresident steet.

Wéi et an Italien aus politescher Siicht weidergoe wäert, wäert sech deemno an deenen nächsten Deeg erausstellen. De President vun der "Fënnef-Stäre-Beweegung", den Giuseppe Conte, weist sech iwwerdeems oppen, fir mat der jëtzeger Regierung weiderzemaachen, sollten d'Fuerderunge fir e landeswäite Mindestloun ëmgesat ginn.

Zënter annerhallwem Joer regéiert de parteilose Mario Draghi un der Spëtzt vun enger breeder Koalitioun. D'"Fënnef-Stäre-Beweegung" vum fréiere Premier Giuseppe Conte huet an der lescht awer net méi matgespillt. Zum Broch koum et ënner anerem wéinst engem Hëllefspak, fir der Energiekris entgéint ze wierken. Den Ex-EZB-Chef Draghi huet dem President Sergio Matarella d'lescht Woch de Récktrëtt ugebueden, eng Propos déi awer refuséiert gouf. Lo schéngt et e Revirement ze ginn. Sollt de Mario Draghi d'Vertrauen net kréien, sinn Neiwalen an Italien net ausgeschloss.