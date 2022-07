D'Membere vun den Tories sollen deemnächst per Ballotage iwwert den Nofollger vum Boris Johnson ofstëmmen.

De Mëttwoch den Owend gouf bekannt gemaach, datt den Nofollger vum aktuelle brittesche Premier entweder den Ex-Finanzminister Rishi Sunak oder déi aktuell Ausseministesch Liz Truss wäert ginn. Allebéid konnten se en Mëttwoch an enger Ofstëmmung d'Penny Mordaunt hannert sech loossen.

Fir den Nofollger vum Boris Johnson ze bestëmmen, wäerten se deemnächst an engem Ballotage géinteneen untrieden. Brittesche Medien no géif d'Liz Truss als Favoritin an dësen Zweekampf goen, woubäi de Sunak op d'Ënnerstëtzung vun de Kommitee-Memberen ziele kéint.