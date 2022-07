Politesche Chaos an Italien. Do deit sech elo awer de Récktrëtt vum Ministerpresident Mario Draghi un.

E Mëttwoch huet den Draghi zwar e Vertrauensvott am Senat mat 95 Jo-Stëmme bei 39 Nee-Stëmmen gewonnen, ma 3 Parteien - Lega, Forza Italia und die Fënnef-Stären-Beweegung - déi him bis viru Kuerzem nach nostoungen, hu sech enthalen. Domat ass et warscheinlech, dass hie säin Amt néierleeë wäert.

Den Ausseminister Luigi Di Maio vun der Partei Insieme per il futuro huet der Politik Versoe virgeworf. "Et huet ee mat der Zukunft vun de Italiener gezockt. D'Suitte vun dëser tragescher Wal wäerten an d'Geschicht agoen", sou de 36 Joer ale Politiker. "Vu muer u wäert näischt méi esou si wéi virdrun", sot den Ex-Ministerpresident Matteo Renzi. Haut misst een awer dem Mario Draghi Merci soen.

Formell ass elo nach ee weidere Vertrauensvott en Donneschdeg an der Chamber virgesinn. Et gëtt awer domat gerechent, dass den Draghi wéinst den aktuelle Resultater dem Staatspresident Sergio Mattarella nach emol säi Récktrëtt virleet. D'Fro wier deen Ament, ob hien dësen unhëlt.

Virum Hannergrond, dass d'Fënnef-Stären-Partei bei enger Ofstëmmung leschten Donneschdeg kee Vertrauen ausgesprach hat, hat den Draghi do schonn eng Récktrëttsdemande gemaach. Déi gouf refuséiert. A senger Ried e Mëttwoch hat den Draghi vun den zerstriddene Regierungsparteien hir Ënnerstëtzung gefuerdert, wa si wéilten, dass hie weidermécht. Rieds war vun engem "Pakt vum Vertrauen", dee leschten Donneschdeg gebrach gouf.

D'Fënnef-Stären-Partei krut an de Riede vun den anere Parteien d'Schold fir d'Regierungskris. D'Parteie Lega a Forza Italia wëlle just eng Fortsetzung vun der Regierung, wann d'Fënnef-Stären-Partei ausgeschloss gëtt. Déi politesch Fuerderunge wieren net erfëllt ginn, déi wieren an engem Néng-Punkte-Papier un den Draghi iwwerreecht ginn. Dozou hätt och d'Aféierung vun engem gesetzleche Mindestloun gehéiert. Béid Parteie fuerderen eng Verännerung a konkret Schrëtt vun der Regierung.

Sollt de Mattarella dem Draghi säi Récktrëtt unhuelen, steet Italien am Hierscht viru virgezunnene Walen an domat nees op engem politesche Stëllstand mat engem wochelaange Walkampf.