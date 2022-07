Am Südoste vu Frankräich huet een 22 Joer ale Mann 5 Membere vu senger eegener Patchworkfamill ëmbruecht. Hie gouf vun der Police erschoss.

Wéi et vun der Police heescht, huet sech de Mann zanter Dënschdegowend am Haus vun der Famill an der Uertschaft Douvres, ëstlech vu Lyon verschanzt, ier d'Police dunn um Mëttwochmoien d'Haus gestiermt an de Mann erschoss huet. Hie war deemno mat enger Schosswaff an engem japanesche Schwäert arméiert. Ënnert den Affer solle sech och 3 Kanner befannen.

D'Motiv vun der Dot, souwéi Detailer zu de Famillje-Bezéiunge si bis ewell net kloer. Gewosst ass, dass d'Famill zanter 2020 an der Uertschaft gewunnt an den Täter fir eng Fast-Food-Kette geschafft huet.

D'Police, déi mat ronn 100 Unitéiten op der Plaz war, hat fir den Asaz d'Haus ëmstallt an den Zentrum vun der Uertschaft quasi ofgerigelt. Déi ganz Nuecht iwwer gouf probéiert mam 22 Joer ale Mann Kontakt opzehuelen, allerdéngs ouni Erfolleg.

D'Dot ass eng vun deene schlëmmsten dëser Aart a Frankräich aus deene leschte Joren. Am Oktober 2020 hat ee Mann seng Fra, seng zwee Kanner a seng zwee Neveuen an der Regioun Île-de-France ëmbruecht.