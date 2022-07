Mat enger Majoritéit vun 79 zu 41 Stëmmen hunn d'Deputéiert d'ëmstriddent Ofkommes iwwert en Echange vu Prisonéier mam Iran ugeholl.

Schonn am Mäerz war d'Ofkommes tëscht béide Länner decidéiert ginn. Kritiker fäerten awer, datt den Accord dozou féiere kéint, datt den Iraner Assadollah Assadi, deen an der Belsch am Prisong sëtzt, esou zréck a seng Heemecht kéint kommen. Hie war zu 20 Joer Prisong verurteelt ginn, well hien 2018 un enger Attack op iranesch Oppositioneller bedeelegt war.

Den Deputéierte Georges Dallemagne huet vun engem Ofkommes geschwat, deen op dëse Fall "moossgeschneidert" an e "Kontrakt fir d'Fräiloosse vun engem an der Belsch verurteelten Terrorist" ass. Fir d'belsch Regierung wier et deen eenzege Wee, e belsche Mataarbechter vun enger Hëllefsorganisaitoun, deen am Februar zu Teheran ouni Grond festgeholl gi war, erëm fräi ze kréien.

Am Februar 2021 war den Assadi schëlleg gesprach ginn, well hien e Bommenuschlag op iranesch Regierungsgéigner a Frankräich Enn Juni 2018 geplangt soll hunn. Als Organisateur vun den Attacke war den Assadollah Assadi, deen deemools bei der iranescher Ambassade zu Wien akkreditéiert war, e puer Deeg nom Uschlag, dee vun der Police verhënnert konnt ginn, a Bayern festgeholl ginn. Doropshin gouf him seng Immunitéit oferkannt an hie gouf un d'Belsch ausgeliwwert.

Fir den Iran ass de Prozess géint den Assadi "illegal". De Verurteelten dementéiert och weiderhin seng Participatioun un der Attack, déi hien am Optrag vum iranesche Geheimdéngscht ënner diplomateschem Deckmantel geplangt soll hunn.