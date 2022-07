Matzen an der brittescher Regierungskris huet dat brittescht Parlament e Mëttwoch den Owend een ëmstriddene Gesetzprojet iwwer Nordirland ugeholl.

Mat dem Text wäert London elo eesäiteg een Deel vum Brexit-Accord ausser Kraaft setzen. Bréissel hat sech iwwer dëst Virgoe schonn extrem besuergt gewisen a mat Konsequenze gedreet.

Et geet ëm den Nordirland-Protokoll. D'Provënz bleift domat nämlech Deel vum EU-Bannemaart an der Europäescher Zollunioun, fir dass Kontrollen un den EU-Baussegrenze mat Irland kënnen evitéiert ginn, a fir dass esou een Opflame vum joerzéngtelaange Konflikt tëscht Irland an Nordirland kann evitéiert ginn.



London wëll den Accord also nees kënnegen, well nämlech doduerch Kontrollen un de Grenze mat dem Rescht vu Groussbritannien entstinn. Ier d'Gesetz duerch ass, muss awer och nach d'House of Lords doriwwer ofstëmmen. Do kéint dëse Gesetzprojet awer op Widderstand stoussen.