An Däitschland sinn op ënnerschiddleche Plaze mindestens 2 Persoune beim Schwammen ëm d'Liewe komm. Eng drëtt Persoun gëtt vermësst.

Wéi d'Police en Donneschdeg matgedeelt huet, gouf d'Läich vun engem 20 Joer ale Mann, deen zanter Dënschdeg vermësst gouf, um Fong vun engem Séi fonnt.

An engem Séi an Niedersachsen ass e Mëttwoch ee Mann vu 72 Joer op eemol ënnergaangen. Zwee Meedercher am Alter vun 13 a 14 Joer hunn deemno nach probéiert de Mann ze retten, allerdéngs ouni Erfolleg. De Noutdéngscht konnt op der Plaz just säin Doud konstatéieren.

Och zu Halle koum et e Mëttwoch zu engem Schwamm-Ongléck: Een 33 Joer ale Mann ass hei ënnergaangen. D'Rettungsdéngschter ware mat Helikopteren, Rettungsbooter an Taucher am Asaz, d'Sich nom Mann gouf awer rëm ofgebrach.