Wéi d'NASA e Mëttwoch matgedeelt huet, kéint schonn Enn August een onbemannten Testfluch mat enger SLS-Rakéit a Richtung Mound starten.

Als méiglech Datume goufen den 29. August an den 2. a 5. September genannt. Dat Ganzt soll am Kader vun der NASA hirem "Artemis-Programm" geschéien, deen 3 Missiounen ëmfaasst. Dësen éischten Testfluch stellt dobäi déi éischt Missioun duer, bei där d'Rakéit ouni Besatzung ronderëm de Mound fléien an uschléissend rëm op d'Äerd zeréckfléie soll.

An der zweeter soll de Mound dann am Joer 2024 vun Astronauten ëmkreest ginn ier dann 2025 an enger leschter Missioun, fir déi éischte Kéier zanter 1972 rëm Astronauten um Mound lande sollen.

U sech sollt déi éischt Missioun schonn am Mee duerchgefouert ginn, d'Generalprouf vum Start war allerdéngs schif gaangen.