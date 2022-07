D'US-Enquêtëkommissioun iwwert d'Kapitol-Attack fuerdert haart Konsequenze fir de fréiere President Donald Trump a seng Supporter.

Den Donald Trump hätt d’Gewalt vu senge Supportere stonnelaang ënnerstëtzt, well e kloer decidéiert hat näischt z’ënnerhuelen.

"Hien huet gelunn. Hien huet schikanéiert. Hien huet säin Eed verroden."

Fir de President vun der Enquêtëkommissioun, de Bennie Thompson, ass et kloer, datt den Trump an déi, déi en ënnerstëtzt hunn, musse Verantwortung iwwerhuelen. De fréiere President hätt gelunn, säin Eed verroden an hätt versicht amerikanesch Institutiounen ze zerstéieren. Dofir misst et lo "Rechenschaft virum Gesetz, Rechenschaft virum amerikanesche Vollek" ginn, sot de Bennie Thompson.

Bei der Auditioun waren iwwerdeem och fréier Mataarbechter vum Wäissen Haus als Zeie gelueden. Engem fréiere Member vum Nationale Sécherheetsrot no hätt den Trump mat sengem Tweet, an deem hien den deemolege Vizepresident dofir kritiséiert, d'Zertifizéierung vun der Wal-Victoire vum Biden net opzehalen, "Ueleg an d'Feier geschott".

Wärend der Attack op d’US-Kapitol de 6. Januar zejoert hunn d'Sécherheetsleit vum Vizepresident Mike Pence ëm hiert Liewe gefaart.

Am September sollen d’Unhéierungen an där Kommissioun weider goen.