Am nordhollännesche Biddinghuizen bei Zwolle si wuel dräi Membere vun enger däitscher Famill bei enger Kanu-Tour ëm d'Liewe komm.

Mamm, Papp an hir zwou Duechtere waren um Veluwemeer ënnerwee, wou hiert Kanu aus nach onbekannter Ursaach gekentert ass. D'Mamm an hiert siwe Joer alt Meedche konnte wéi et heescht fir d'éischt gebuerge ginn. Dat klengt Meedche gouf op enger Boje fonnt, d'Mamm war am Waasser. D'Secouristen, déi mat Booter an Helikopteren am Asaz waren, hunn nach probéiert, d'Fra ze reaniméieren - leider ouni Erfolleg.

De Papp gouf en Donneschdeg den Owend dout opfonnt. Déi fënnef Joer al Duechter vun der Koppel gëtt nach vermësst, mee et geet een net dervun aus, datt si nach lieweg fonnt ka ginn. De Kanu gouf méi spéit eidel bei enger klenger Insel fonnt.